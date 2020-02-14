Роман Ротенберг одобрил назначение Алексея Морозова на пост главы КХЛ

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Первый вице-президент ФХР, глава штаба сборных команд России Роман Ротенберг положительно оценил приход Алексея Морозова на пост президента Континентальной хоккейной лиги.

"Мы уверены, что назначение Алексея Морозова на пост президента КХЛ поможет дальнейшему эффективному взаимодействию федерации и лиги", - сказал Ротенберг "Интерфаксу".

"Перед нашим хоккеем стоит много задач: это и развитие детского хоккея, в том числе в клубах КХЛ, и подготовка молодых хоккеистов, и обучение тренеров, которые должны не то, что работать по современным методикам, а опережать время и привносить инновационные идеи в наш хоккей. Это, и, безусловно, создание условий по сохранению лучших хоккеистов в России", - подчеркнул он.

"Нам нужно сделать все для развития молодых игроков в клубах и системе сборных команд, где они получают международную практику, способствующую росту мастерству. Только работая вместе, при отлаженном взаимодействии лиги, федерации, клубов и системы сборных команд России, мы сможем добиться желаемых результатов", - заявил Ротенберг.

В пятницу стало известно о том, что Алексей Морозов возглавил КХЛ, сменив на этом посту Дмитрия Чернышенко. Тот ранее стал вице-премьером РФ.

Морозов - бывший капитан сборной России, в составе которой становился серебряным призером Олимпийских игр 1998 года в Нагано, двукратным чемпионом мира, бронзовым призером чемпионата мира. На открытии Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Морозов был знаменосцем сборной России.

11 июня 2015 года Морозов был избран управляющим директором Ассоциации "Молодежная хоккейная лига". 25 июля того же года вошел в состав правления ООО "Континентальная хоккейная лига".

Первым президентом КХЛ был Александр Медведев.