Месси заявил, что не собирается покидать "Барселону"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси свое будущее связывает с каталонским клубом.

"Я уже много раз говорил: пока клуб и болельщики хотят меня видеть, не будет никаких проблем. Это моя идея – остаться в этом клубе. Я хочу выиграть еще одну Лигу чемпионов, продолжать выигрывать в чемпионатах Испании и всегда стремлюсь к этому", - приводит слова Месси Mundo Deportivo.

"У меня было много возможностей покинуть "Барселону", многие клубы были готовы заплатить за меня сумму отступных. Но мне никогда не приходила в голову мысль об уходе из команды", - сказал футболист.

Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года.