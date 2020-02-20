Президента ПСЖ и экс-генсека ФИФА обвинили во взяточничестве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Швейцарская прокуратура выдвинула обвинения против владельца французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Нассера аль-Хелаифи и экс-генсека ФИФА Жерома Вальке по делу о продаже прав на трансляцию событий ЧМ, говорится в заявлении управления генерального прокурора Швейцарии.

Вальке обвиняют в получении взяток, фальсификации документов, а также - по нескольким статьям, связанным со злоупотреблением служебным положением в тяжелой форме. Аль-Хелаифи обвинили в том, что он подтолкнул Вальке к этим преступлениям.

По данным швейцарской прокуратуры, Вальке получил взятки в общей сложности на 1,25 млн евро за то, что передавал права на трансляцию определенным телерадиовещательным организациям в Италии и Греции. Средства он получил на счета своей компании Sportunited.

Также Вальке получил право распоряжаться роскошной виллой на Сардинии без необходимости платить аренду.

Обвинения в рамках этого дела предъявлены еще одному человеку, но его личность не раскрывается. В пресс-релизе прокуратуры его называют "бизнесменом, работающим в сфере прав в спорте". Он также обвиняется во взяточничестве и в подстрекательстве Вальке к совершению преступлений.