Футболисты московского "Динамо" победили минское в товарищеском матче

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" крупно победило соперников из одноименного футбольного клуба из Минска в товарищеской встрече.

Матч прошел в Турции и завершился со счетом 4:0 в пользу москвичей. Голы в их составе провели Себастьян Шиманьски (29-я минута), Сильвестр Игбун (44) и Клинтон Н"Жи (74, 78).

В чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) московское "Динамо" занимает восьмое место и в первом после возобновления турнира матче сыграет со столичным "Спартаком" (10-е место).