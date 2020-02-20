Гол Черышева не помог "Валенсии" избежать поражения от "Аталанты" в ЛЧ

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной России по футболу Денис Черышев провел гол за испанскую "Валенсию" в ворота итальянской "Аталанты" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Точный удар россиянин нанес на 64-й минуте – через две минуты после выхода на замену^ из-за пределов штрафной площади он точно пробил низом в угол ворот. Правда, к тому моменту "Валенсия" пропустила четыре гола, итоговый счет – 4:1 в пользу "Аталанты". Игра прошла в Италии в ночь на четверг по московскому времени.

В другом матче немецкий "РБ Лейпциг" в гостях выиграл у лондонского "Тоттенхэма" – 1:0.

Ответные матчи в этих парах пройдут 10 марта.