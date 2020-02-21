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ЦСКА забросил восемь шайб в ворота минского "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА крупно обыграл "Динамо" (Минск) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, проходившая в Москве, закончилась со счетом 8:1. Дублем в составе ЦСКА отметились Михаил Григоренко (27-я и 41-я минуты) и Кирилл Капризов (41-я и 49-я минуты), кроме того шайбы забросили Антон Слепышев (39), Вей Линден (39), Андрей Светлаков (51) и Константин Окулов (59). За "Динамо" единственную шайбу забросил Вячеслав Грецкий (49).

ЦСКА лидирует в Западной конференции, набрав 92 очка. "Динамо" находится на 12, последнем, месте таблицы Запада, имея в активе 37 очков.

ЦСКА уже гарантировал себе выход в плей-офф КХЛ. "Динамо", в свою очередь, не имеет шансов на выход в следующую стадию турнира.

Следующую встречу московский клуб проведет дома, 25 февраля команду ждет встреча с петербургским СКА. "Динамо" 23 февраля в Казани сыграет с местным "Ак Барсом".

хоккей КХЛ

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