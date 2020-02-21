"Крылья Советов" арендовали у "Спартака" полузащитника Глушенкова

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Полузащитник московского "Спартака" Максим Глушенков оставшуюся часть сезона на правах аренды проведет в самарских "Крыльях Советов".

"Желаем Максиму ярко проявить себя в самарской команде и набраться опыта на уровне Российской премьер-лиги", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

20-летний футболист перешел в московский клуб в январе 2019 года. На его счету шесть матчей в составе первой команды. В основном он был задействован в матчах фарм-клуба московской команды, "Спартаке-2", выступающем в первенстве Футбольной национальной лиги.