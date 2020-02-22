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К российским биатлонистам в Италии направили сотрудника генконсульства

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российские дипломаты связываются с полицией Италии для выяснения обстоятельств обысков в отеле, где проживают члены сборной РФ по биатлону, участвующие в чемпионате мира.

Как отмечается в сообщении в твиттере посольства РФ в Италии, в Антерсельву, направлен сотрудник генконсульства России в Милане для оказания содействия российским спортсменам на месте.

Ранее президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сообщил "Интерфаксу", что итальянская полиция провела обыск в отеле в Антхольце, где проживает во время ЧМ сборная РФ по биатлону. По его словам, проверка была в связи с тем, что главный тренер российской сборной Александр Касперович ходил с чужой аккредитацией там, где нельзя, и был пойман. Драчев добавил, что также проводится проверка по биатлонисту Александру Логинову, в связи с тем, что он может быть причастен к нарушению антидопинговых правил.

Чемпионат мира по биатлону проходит в Антхольц-Антерсельве в Италии с 12 по 23 февраля.

биатлон Италия Александр Логинов

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