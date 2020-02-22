Женская эстафета на ЧМ по биатлону. Онлайн

Позднее Драчев в эфире "Матч ТВ" рассказал, что Касперович получил чужую аккредитацию 19 февраля. Такой поступок был обусловлен неразберихой с аккредитацией на турнире и Касперовича выручила украинская делегация.

"Касперович ходил по трассе с чужой аккредитацией. Один из членов IBU (Международный союз биатлонистов - ИФ) написал заявление в полицию. Это было 19 февраля, тогда и было написано заявление. Полиция приехала с проверкой посмотреть, где живет Касперович. Он жил вместе со сборной и в постановлении было прописано проверить Логинова, который ранее имел проблемы с нарушением антидопинговых правил. С этим все строго в Италии", - рассказал Драчев.