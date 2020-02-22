Женская эстафета на ЧМ по биатлону. Онлайн
В составе сборной России выступают Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Лариса Куклина
Последней, 24-й, идет Латвия. Украина - на седьмом месте
Белоруссия поднялась на 20-е место, правда, отставание увеличилось - чуть более полторы минуты
У Норвегии дела идут так себе: 40,9 секунды отставания от лидирующей Италии и девятое место
На второй этап сборная России отправилась второй, с отставанием от Италии в 24,3 секунды. Теперь нашу команду представляет Ирина Старых. Верим в успех!
Второе и третье места занимают сборные США и Словении соответственно
Один промах Юрлова-Перхт все же допустила. Теперь Россия идет четвертой, отстает от лидирующей Италии на 27,1 секунды
Сейчас будет стрельба стоя!
Итальянка Лиза Виттоцци опередила нашу Юрлову-Перхт, вышла на первое место. Россиянка идет второй, отставание молекульное - 0,5 секунды
Хуже всех отстрелялась белоруска Ирина Кривко - три промаха плюс один штрафной круг. Теперь сборная Белоруссии идет последней, 24-й. С отставанием от России почти на минуту
На втором месте - итальянка Виттоци. Она отстает аж на 0,4 секунды, но у нее один промах!
Без промахов отстрелялась Юрлова-Перхт и выводит сборную России лидеры гонки!
Начинается стрельба, в положении лежа!
Первую временную отсечку - 0,9 км - первой преодолела шведка Эберг. Юрлова-Перхт - вторая - с отставанием в 0,1 секунды. А на отметке 1,7 км россиянка отстает уже на 0,5 секунды, но уже от итальянки Виттоци
В медальном зачете ЧМ впереди Норвегия. У нее семь наград: три золотые, по две серебряные и бронзовые. На первом этапе в женской гонке Норвегию представляет Сюнневе Сулемдаль
Итак, гонка началась! Спортсменки бегут в общем пелотоне, что и понятно: некий существенный отрыв кого-нибудь можно ожидать разве что после первой стрельбы.
Считанные минуты остаются до начала гонки. Ждем старта и надеемся на успех российских биатлонисток! Нашу команду на первом этапе представит Екатерина Юрлова-Перхт
Женская команда России пока не может порадовать нас медалями. Быть может, удастся в эстафете сейчас?
Логинов на нынешнем ЧМ завоевал две медали - золото в спринте и бронзу в гонке преследования
Логинов, кстати, все же выступит в эстафетной гонке. И это хорошо
Российские дипломаты отреагировали на ситуацию
К российским биатлонистам в Италии направили сотрудника генконсульства https://t.co/gc9LkRqgoo— Интерфакс (@interfax_news) February 22, 2020
Некоторые подробности тут
В итальянском отеле у российских биатлонистов прошли обыски https://t.co/xscJ5Ramua— Интерфакс (@interfax_news) February 22, 2020
Позднее Драчев в эфире "Матч ТВ" рассказал, что Касперович получил чужую аккредитацию 19 февраля. Такой поступок был обусловлен неразберихой с аккредитацией на турнире и Касперовича выручила украинская делегация.
"Касперович ходил по трассе с чужой аккредитацией. Один из членов IBU (Международный союз биатлонистов - ИФ) написал заявление в полицию. Это было 19 февраля, тогда и было написано заявление. Полиция приехала с проверкой посмотреть, где живет Касперович. Он жил вместе со сборной и в постановлении было прописано проверить Логинова, который ранее имел проблемы с нарушением антидопинговых правил. С этим все строго в Италии", - рассказал Драчев.
Он добавил, что также проводится проверка по Логинову, в связи с тем, что он может быть причастен к нарушению антидопинговых правил.
"Это может быть его повторный случай. Они (полицейские) полтора часа обыскивали его вещи и изъяли его гаджеты. Сейчас мы едем в участок оформлять все это", - рассказал Драчев.
Субботнее утро в Антхольце было омрачено обысками итальянской полиции в отеле у российских биатлонистов.
Как ранее сообщил "Интерфаксу" президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, итальянская полиция рано утром провела обыск в отеле в Антхольце, где проживает во время чемпионата мира сборная РФ по биатлону. Обыск, в частности, прошел в номере Александра Логинова и Евгения Гараничева.
"Проверка была в связи с тем, что бывший главный тренер сборной России (Александр) Касперович ходил с чужой аккредитацией там, где нельзя, и был пойман", - отметил Драчев.
За российскую команду выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова, Лариса Куклина
Начало гонки - 13:45 по московскому времени. Трансляцию для вас веду я, Владимир Нардин
"Интерфакс" проводит сегодня трансляции с эстафетных гонок в рамках чемпионата мира в итальянском Антхольце. Конкретно сейчас - женскую гонку 4х6 км.
Здравствуйте, уважаемые любители спорта!