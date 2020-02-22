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Мужская эстафета на ЧМ по биатлону. Онлайн

Особое внимание приковано к россиянину Логинову, подвергшемуся в Италии обыску утром в субботу

Мужская эстафета на ЧМ по биатлону. Онлайн
Российский биатлонист Александр Логинов
Фото: dpa/picture-alliance/ТАСС

Россию представят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Александр Логинов

Россия сейчас 13-я, но отстает от лидеров на 1 минуту 6 секунд

Елисееву пришлось использовать два дополнительных патрона. То, что без штрафного круга, это супер, но вот утрачены еще несколько секунд. Это плохо, если не хуже

Без промахов стреляет и итальянец, он ушел третьим

Оба отстрелялись на отлично! Мастерски!

Итак, Фуркад (первым) и Хорн (вторым) легли стрелять

На трибунах оживление. Еще бы: ведь вот-вот будет стрельба

Третьим и четвертым идут итальянец Бортолини и украинец Семенов, на 20 секунд отстают

Елисеев уже 12-й - и те же 56,1 секунды отставания

Неудачное движение Фуркада стоило ему нескольких секунд отставания от Германии. Хотя. уже 2,3 секунды, практически настиг француз оппонента

Матвей Елисеев уходит на свой старт 14-м с отставанием от лидера в 56,1 секунды

Фуркад споткнулся и слегка задержался на своем старте!

Тандемом лидируют немец Эрик Лессер и француз Эмилье Жаклен. Вдвоем они и передают эстафету Филиппу Хорну и Мартену Фуркаду соответственно

Вместе с Германией в тройку лидеров входят Франция и Украина

Россия сейчас 17-я, отставание от лидирующей Германии составляет 50,7 секунды. Не сказать, что прям так уж и мало. Но  и гигантским не назовешь

Два промаха у Гараничева. Но он закрыл обе мишени дополнительными патронами. Без штрафного круга - и то хорошо

Немец Лессер без промахов стрелял и с удовольствием продолжил гонку в качестве лидера

Сейчас будет стрельба из положения стоя. "На стойке" - так еще принято говорить.

Гараничев уже 14-й, но и отставание от первого места увеличилось - до 26,2 секунды

Не заладились дела у финского и шведского биатлонистов. У каждого из низ по два промаха плюс три штрафных круга. Они - аутсайдеры гонки, в которой участвуют 27 команд

Первым огневой городок (поселок?) покинул француз Эмилье Жаклин. Промахов за ним не обнаружено. Евгений Гараничев отстает от него на 23,1 секунды, он занимает 17-е место. Это покруче, чем 22-е - согласен

С одним дополнительным промахом отстрелялся Гараничев

Спортсмены приближаются к огневому участку.  Будем следить! Мы на 22-м месте, но такое бывает

На первом временном отрезке (1,1 км) Гараничев девятый, с отставанием в целых три секунды от лидирующего итальянца Хофера

Гонка началась! Пожелаем Евгению Гараничеву, участнику первого этапа от России, успеха! Да и всей сборной России тоже!

Напомним, россияне завоевали на ЧМ в Италии две медали. Точнее - россиянин: Александр Логинов выиграл золото в спринте и бронзу - в гонке преследования

Гонка вот-вот начнется

Сегодня уже прошла женская эстафета

Надеемся, что утренняя свистопляска, связанная с обысками в расположении сборной России, не только не помешает ей, но и поможет собраться с еще большим духом и выиграть эстафету! Особенно это касается Логинова, которого, в частности, и обыскивали поутру.

Состав сборной России: Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Александр Логинов

В 16:45 мск в Италии стартует мужская эстафетная гонка в рамках чемпионата мира по биатлону! Трансляцию проведет для вас Владимир Нардин!

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