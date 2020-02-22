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Россия стала четвертой в мужской эстафете на ЧМ по биатлону

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Сборная Франции по биатлону стала победителем мужской эстафеты (4х7,5 км) на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Французская команда, в составе которой выступили Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детье и Кентен Фиойн Майе, преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 35,9 секунды, допустив четыре промаха.

Второе место заняла сборная Норвегии, отставшая от победителей на 21,5 секунды. На счету серебряных призеров 12 промахов плюс один штрафной круг.

Бронзу с отставанием в 36,2 секунды заняла Германия, у которой восемь промахов плюс один штрафной круг.

Сборная России (Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Александр Логинов) финишировала четвертой. У нее девять неточных выстрелов, финишную черту она пересекла спустя 1 минуту 44,7 секунды после победителей.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию гонки.

Российская команда выступила на фоне субботнего скандала вокруг биатлонистов сборной РФ. Утром в расположении сборной итальянская полиция провела обыск. Обыск, в частности, прошел в номере Логинова и Гараничева.

Позднее Драчев в эфире "Матч ТВ" рассказал, что Касперович получил чужую аккредитацию 19 февраля. Такой поступок был обусловлен неразберихой с аккредитацией на турнире и Касперовича выручила украинская делегация. Позднее украинская сторона опровергла сведения о наличии ее аккредитации у Касперовича.

биатлон

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