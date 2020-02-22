Логинов допустил скорое завершение карьеры в свете последних событий

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Биатлонист сборной России Александр Логинов считает, что те, кто инициировал обыск у него в номере во время чемпионата мира в Италии, хотят вынудить спортсмена поставить точку в его выступлениях на профессиональном уровне.

"Меня уже ничего не удивляет. Видимо, таким образом пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Значит, если так будет лучше для кого-то, то вскоре надо будет так и сделать", - приводит слова Логинова "Матч ТВ".

"Я уже не молодею. Может быть, действительно, кому-то станет от этого комфортно. В IBU, возможно, этого хотят", - сказал спортсмен.

Утром в субботу в расположении сборной итальянская полиция провела обыск. Обыск, в частности, прошел в номере Логинова и его партнера по команде Евгения Гараничева.

"Проверка была в связи с тем, что бывший главный тренер сборной России (Александр) Касперович ходил с чужой аккредитацией там, где нельзя, и был пойман", - заявил "Интерфаксу" глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

Он добавил, что также проводится проверка по Логинову, в связи с тем, что он может быть причастен к нарушению антидопинговых правил. "Это может быть его повторный случай. Они (полицейские) полтора часа обыскивали его вещи и изъяли его гаджеты", - рассказал Драчев.

Днем прошли эстафетные гонки. Мужская сборная России с Логиновым в составе финишировала четвертой, женская – восьмой.

В 2015 году Логинов был дисквалифицирован из-за обнаружения в пробе спортсмена. После отбытия в 2016 году дисквалификации спортсмен неоднократно подвергался критике со стороны ряда зарубежных биатлонистов, считавших, что он не имеет права выступать в гонках.

Что касается ЧМ-2020 в Италии, здесь Логинов смог выиграть золото в спринте и бронзу в гонке преследования.