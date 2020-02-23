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Норвежская биатлонистка Рейселанд выиграла пятое золото ЧМ-2020

В итальянском Антхольце в воскресенье она стала победительницей гонки с общего старта

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Норвежка Марте Рейселанд стала победительницей масс-старта (12,5 км) на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Дистанцию она преодолела за 39 минут 14 секунд с двумя промахами.

Второе место заняла итальянка Доротея Вирер, с тремя промахами отставшая от норвежки на 20,7 секунды. Бронзу завоевала представительница Швеции Ханна Эберг. У нее два неточных выстрела и 26,1 секунды отставания от первого места.

Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой, отстав от победительницы на 52 секунды с тремя промахами.

Для Рейселанд это пятое золото на ЧМ в Италии. Помимо масс-старта она выиграла спринт, эстафету, смешанную эстафету и одиночную (сингл-микст) эстафету. Теперь Рейселанд – девятикратная чемпионка мира.

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