Логинов снялся с масс-старта на ЧМ по биатлону

Он отказался от участия в гонке из-за психологической неготовности

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Российский биатлонист Александр Логинов отказался от участия в гонке с общего старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Как сообщает "Чемпионат", на решение спортсмена повлияла психологическая неготовность.

Накануне утром в расположении сборной России итальянская полиция провела обыск. В частности, обыск прошел в номере Логинова и его партнера по команде Евгения Гараничева. Как сообщил "Интерфаксу" президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев, проверка была связана с тем, что Александр Касперович, тренер Логинова, "ходил с чужой аккредитацией там, где нельзя, и был пойман". Кроме того, добавил Драчев, проводилась проверка на предмет возможного нарушения Логиновым антидопинговых правил. Ранее спортсмен уже отбыл дисквалификацию за допинг.

В субботу Логинов принял участие в мужской эстафете, российская команда заняла четвертое место.

По окончании гонки спортсмен заявил, что в скором времени может завершить карьеру. Он выразил мнение, что стороны, инициировавшие его обыск на чемпионате мира в Италии, хотят вынудить спортсмена поставить точку в выступлениях на профессиональном уровне.

"Меня уже ничего не удивляет. Видимо, таким образом пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Значит, если так будет лучше для кого-то, то вскоре надо будет так и сделать", - приводит слова Логинова "Матч ТВ".

"Я уже не молодею. Может быть, действительно, кому-то станет от этого комфортно. В IBU, возможно, этого хотят", - сказал спортсмен.

На чемпионате мира в Италии Логинов выиграл золото в спринте и бронзу – в гонке преследования.

Женский и мужской масс-старты пройдут в воскресенье (начало - 14:30 и 17:00 мск соответственно) и завершат программу ЧМ.