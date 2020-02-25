Олимпийский чемпион Борзаковский снял кандидатуру с выборов президента ВФЛА

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский принял решение сосредоточиться на тренерской карьере и не будет участвовать в выборах президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Как заявил олимпийский чемпион-2004, взвесив все за и против, он решил во избежание конфликта интересов снять кандидатуру с выборов 28 февраля.

По его словам, за месяц после того, как его кандидатура была выдвинута на выборы на пост президента ВФЛА, "вокруг российской легкой атлетики произошли события, которые во многом изменили как общее положение дел в нашем виде спорта, так и ситуацию с организацией и проведением внеочередной конференции".

"Был опубликован отчёт AIU по делу Лысенко, World Athletics по сути выдвинула ультимативные условия для возобновления выдачи статуса нейтральных спортсменов и сохранения членства ВФЛА", - напомнил Борзаковский.

Он неоднократно общался с руководителями Рабочей группы ОКР в последнее время и "понимает причины тех критериев, которые сейчас рекомендованы для претендентов в органы управления национальной федерации".

"Да, они жесткие. Однако в сложившихся обстоятельствах, когда любая зацепка может быть использована для максимальных карательных мер со стороны WA, считаю, что представители нашей легкой атлетики не вправе идти даж

Ранее были опубликованы критерии к кандидатам на пост президента ВФЛА. В частности, кандидат не может быть допущен к выборам, если в отношении него проводится расследование антидопинговыми организациями по факту возможного нарушения антидопинговых правил или он был признан нарушителем антидопинговых правил.

Также до выборов не может быть допущен кандидат, который является или ранее являлся личным тренером спортсмена, признанного антидопинговой организацией нарушителем антидопинговых правил, был дисквалифицирован. К выборам не допускается кандидат, входивший в медицинский штаб спортсмена-нарушителя.

Кроме этого, к выборам не допускаются лица, в отношении которых имеется письменная рекомендация со стороны Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), Независимого органа по защите целостности легкой атлетики (Athletics Integrity Unit) либо Рабочей группы ОКР, содержащая указание на обстоятельства, препятствующие указанному лицу занимать руководящие выборные должности в органах управления ВФЛА.

3 февраля президиум ВФЛА передал Рабочей группе ОКР полномочия по взаимодействию с World Athletics, Athletics Integrity Unit, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями, а также по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, запланированной на 28 февраля 2020 года.