Систему VAR задействуют во всех матчах 20-го тура РПЛ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет применена во всех матчах 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Матчами 20-го тура возобновится программа чемпионата, ушедшего на паузу в конце прошлого года.

28 февраля сыграют "Крылья Советов" и "Оренбург", матч обслужит судья Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты - Антон Аверьянов (Москва), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров). За систему VAR будет отвечать Михаил Вилков (Нижний Новгород), ассистент (AVAR) - Валентин Мурашов (Москва).

29 февраля, сыграют "ЦСКА" и "Урал", матч доверен судье Павлу Кукуяну (Сочи); ассистенты - Алексей Ширяев (Ставрополь), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Анатолий Жабченко (Краснодар); VAR - Николай Волошин (Смоленск), AVAR - Александр Богданов (Верея).

Матч "Динамо" - "Спартак" будут судить Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Павел Шадыханов (Москва); VAR - Василий Казарцев (Санкт-Петербург), AVAR - Тихон Калугин (Москва).

На встречу "Зенит" - "Локомотив" назначен судья Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); VAR - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), AVAR - Алексей Стипиди (Краснодар).

Поединок "Ахмат" - "Ростов" обслужат судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Егор Болховитин (Ленинградская область), Роман Милюченко (Санкт-Петербург); резервный судья - Артем Любимов (Санкт-Петербург); VAR - Алексей Сухой (Люберцы), AVAR - Николай Еремин (Москва).

Программа тура продолжится в воскресенье, 1 марта, когда сыграют "Тамбов" и "Рубин", их рассудят Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Николай Богач (Люберцы); резервный судья - Евгений Кукуляк (Калуга); VAR - Кирилл Левников (Санкт-Петербург), AVAR - Илья Елеференко (Москва);.

На матч "Краснодар" - "Уфа" получил назначение арбитр Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Алексей Амелин (Тула); VAR - Алексей Матюнин (Москва), AVAR - Антон Кобзев (Москва).

Игру "Сочи" - "Арсенал" обслужит судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфв), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья - Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR - Виталий Мешков (Дмитров), AVAR - Дмитрий Сафьян (Москва).