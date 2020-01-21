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РПЛ оказалась 26-й в рейтинге футбольных лиг мира

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российская премьер-лига (РПЛ) занимает 26-е место в рейтинге футбольных лиг мира, составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) по итогам 2019 года.

У РПЛ 538,5 рейтинговых балла.

По сравнению с версией рейтинга годичной давности показатели Российской премьер-лиги ухудшились: тогда она занимала 17-е место.

В таблице рейтинга отечественную лигу сейчас окружают Украинская премьер-лига (25-е место) и Датская Суперлига (27).

Возглавляет рейтинг Английская премьер-лига (1287), в тройку лучших входят бразильская Серия А (1165) и предыдущий лидер, испанская Примера (1141). В первой десятке также присутствуют главные дивизионы чемпионатов Италии, Колумбии, Португалии, Франции, Нидерландов, Аргентины и Германии.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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