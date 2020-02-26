Прядкин допустил расширение РПЛ до 18 клубов в сезоне-2021/22

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Состав Российской премьер-лиги может быть расширен до 18 клубов в сезоне-2021/22, заявил "Интерфаксу" президент РПЛ Сергей Прядкин.

"То предложение, которое было озвучено на собрании руководителей клубов, было принято для увеличения числа матчей. Если повысить количество игр, то только за счет увеличения числа участников. Мы наше предложение направили в РФС, создана рабочая группа, которая рассмотрит все предложения, и по истечении этой работы вынесет свой вердикт, и мы сядем за стол переговоров", - сказал Прядкин.

"Не думаю, что это случится по ходу сезона, никто не меняет правила по ходу чемпионата. Если эта тема и возникнет, то через сезон - в сезоне 2021/22. Надо будет объявить об этом командам перед стартом, чтобы люди знали, кто вылетает, а кто нет, какие стыковые матчи надо проводить", - добавил Прядкин.

Он подчеркнул, что клубы должны быть выведены из бюджетного субсидирования. "У нас в РПЛ есть вся инфраструктура, 95% команд лиги играют на новых аренах, в ФНЛ также есть пять новых стадионов. Государство должно уйти? Думаю, да. Но не сейчас. Это должно быть постепенно, надо переходить на спонсорские рельсы. Сейчас есть частные клубы, есть те, кто спонсируется 50 на 50, и есть те, которые поддерживаются регионами. В идеале хочется, чтобы все наши клубы были бы частными", - сказал Прядкин.

В настоящее время главный дивизион отечественного футбола состоит из 16 клубов.