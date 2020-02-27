"Уральские авиалинии" стали партнером ФК "Спартак"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Уральские авиалинии" стала партнером московского "Спартака", торжественная церемония подписания контракта прошла на стадионе "Открытие Арене" в четверг.

"Компания "Уральские авиалинии" стала нашим партнером по перевозкам. Нас связывает не только цветовая гамма, но и история: с 2015 года более 75% наших рейсов проводит эта компания", - сказал генеральный директор "Спартака" Томас Цорн.

"Кстати, чемпионский рейс в 2017 году Москва – Пермь – Москва ("Спартак" за несколько туров до окончания чемпионата России-2016/17 досрочно обеспечил золото и отправился на выездной матч с пермским "Амкаром" – ИФ) как раз был осуществлен компанией "Уральские авиалинии". В истории клуба мы впервые заключили контракт с авиакомпанией, надеемся на хорошее партнерство", - отметил гендиректор столичного клуба.

Коммерческий директор клуба Алексей Власов пояснил, что контракт заключен на 3,5 года.

Между тем, титульным спонсором хоккейного "Спартака" также является авиакомпания, а именно - "Турецкие авиалинии".