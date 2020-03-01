Прощание с чемпионом мира по велоспорту Ведерниковым пройдет 3 марта в Ижевске

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Прощание с погибшим чемпионом мира по велоспорту 1981 года Андреем Ведерниковым состоится в храме в Ижевске, сообщил в воскресенье руководитель Федерации велосипедного спорта Удмуртии Вячеслав Харин.

Как он написал в соцсети в воскресенье, прощание пройдет в храме Иверской иконы Божьей Матери на улице Ленина, 140а. Начало прощания 3 марта в 11:45 (10:45 по Москве - ИФ), уточнил Харин.

Ранее сообщалось, что Ведерников погиб накануне в результате падения дерева в Ижевске. СКР в связи с трагедией возбудил уголовное дело.