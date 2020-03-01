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Гол Кокорина не помог "Сочи" избежать поражения от "Арсенала"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Тульский "Арсенал" со счетом 2:1 вырвал победу над "Сочи" в гостевом матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

На пятой минуте Евгений Луценко открыл счет и вывел "Арсенал" вперед. На 64-й минуте арендованный у петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел ответный гол. На шестой компенсированной ко второму тайму минуте гости вырвали победу: вновь отличился Луценко.

"Арсенал" набрал 28 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. "Сочи" остается на последнем, 16-м месте: 15 очков.

Отчетным туром чемпионат России возобновил свою программу после зимней паузы.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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