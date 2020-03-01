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"Тамбов" и "Рубин" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Тамбов" и "Рубин" со счетом 0:0 завершили матч 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра прошла в Нижнем Новгороде, где отныне "Тамбов" проводит домашние матчи.

"Тамбов" набрал 22 очка и занимает 11-е место в турнирной таблице. "Рубин", который провел первый официальный матч под руководством Леонида Слуцкого, занимает 13-е место (20 баллов).

20-м туром возобновилась программа чемпионата России-2019/20. В рамках тура сыграно шесть матчей, пять из которых завершились вничью: "Крылья Советов" – "Оренбург" (1:1), ЦСКА – "Урал" (1:1), "Зенит" – "Локомотив" (0:0), "Ахмат" – "Ростов" (1:1), "Тамбов" – "Рубин" (0:0). Кроме того, "Спартак" одолел "Динамо" со счетом 2:0.

Как было объявлено в среду в центральном офисе "Интерфакса" в Москве, турнир отныне называется "Тинькофф Российская Премьер-лига": Группа Тинькофф стала титульным спонсором РПЛ.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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