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Тарасова отреагировала на решение Сотниковой завершить карьеру

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожелала олимпийской чемпионке Аделине Сотниковой, завершившей карьеру, дальнейших успехов.

"Пишу этот пост на катке, где ты тренировалась... Ты прошла большой и красивый путь, достигнув самого высокого и заветного титула для любого спортсмена. Хочу, чтобы твоя дальнейшая жизнь была такой же красивой, яркой, прекрасной, счастливой. Будь здорова!"- написала Тарасова в инстаграме.

"Спасибо, дорогая Татьяна Анатольевна", - написала Сотникова в ответ.

В понедельник стало известно, что Сотникова завершила выступления в профессиональном спорте.

"Официально хочу сказать одно, что с профессиональным спортом это точно все. Потому что в данный момент я хочу все-таки быть здоровой, я хочу быть счастливой, веселой. Я буду также радовать своих поклонников и фанатов, но уже точно не на профессиональной арене", - заявила россиянка в эфире телеканала "Россия 1".

Аделина Сотникова является первой в истории отечественного фигурного катания олимпийской чемпионкой в индивидуальных соревнованиях (Игры-2014). Кроме того, она - двукратный серебряный призер чемпионатов Европы (2013, 2014).

Два года назад многие эксперты, включая Тарасову, раскритиковали Сотникову за решение пропустить сезон.

фигурное катание

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