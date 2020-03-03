Назван состав сборной России по боксу на олимпийскую квалификацию

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Объявлен состав мужской сборной России по боксу на европейскую олимпийскую квалификацию

Соревнования пройдут в восьми весовых категориях, и состав мужской сборной России выглядит следующим образом: Расул Салиев (весовая категория до 52 кг), Альберт Батыргазиев (до 57 кг), Габил Мамедов (до 63 кг), Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Имам Хатаев (до 81 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), Иван Верясов (свыше 91 кг).

Капитаном мужской сборной России, как и на чемпионате мира в Екатеринбурге, будет Замковой.

Европейской олимпийская квалификация пройдет в Лондоне с 14 по 24 марта.

4 марта будет объявлен состав женской сборной России.

Олимпийский игры запланированы в период с 24 июля по 9 августа в Токио.