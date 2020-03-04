Четвертьфинал Кубка России "Шинник" - "Урал" перенесли из из-за неготовности поля

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российский футбольный сообщил о переносе матча стадии 1/4 финала ОЛИМП Кубка России между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом".

"Четвертьфинал ОЛИМП Кубка России между "Шинником" и "Уралом" перенесен. Причина - неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "часть расходов по организации матча согласно регламенту Олимп Кубка России ФК "Шинник" компенсирует ФК "Урал" и РФС".

Матч должен был пройти 4 марта и начаться в 18:30 по московскому времени.

Футбольная национальная лига (ФНЛ) запретила "Шиннику" проводить домашние матче на своем стадионе из-за ненадлежащего качества газона, сообщает пресс-служба лиги.

"В соответствии с результатами инспекционного контроля и на основании заключения комиссии ФНЛ, администрация лиги наложила запрет на проведение матчей первенства на ярославском стадионе "Шинник" до приведения футбольного газона в надлежащее состояние", - говорится в сообщении.

В ФНЛ отметили, что домашний матч против "Ротора", который запланирован на 15 марта, должен пройти на резервной арене "Шинника".