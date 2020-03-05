Футбольные клубы "Спартак" и "Динамо" оштрафованы за мат фанатов на матче

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать московские "Динамо" и "Спартак" за то, что болельщики обеих команд скандировали нецензурные выражения во время игры 20-го тура Российской премьер-лиги.

"Болельщики "Спартака" и "Динамо" скандировали нецензурные выражения. Пока мы приняли решение ограничиться штрафами по 100 тысяч рублей каждому клубу", - заявил в четверг журналистам председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Матч "Динамо" - "Спартак" прошел 29 февраля на ВТБ Арене и закончился победой красно-белых со счетом 2:0.