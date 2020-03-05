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ЕСПЧ признал справедливым наказание Платини

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В ЕСПЧ отклонили иск бывшего президента УЕФА, вице-президента ФИФА Мишеля Платини, пожаловавшегося на решение отстранить и оштрафовать его.

"В ЕСПЧ единогласно решили, что оснований принимать на рассмотрение иск нет. Это решение - окончательное", - говорится в коммюнике суда.

Речь идет о решении ФИФА в 2015 году наказать Платини за то, что в 2011 году он получил от Йозефа Блаттера, возглавлявшего тогда эту организацию, "добавку" в зарплате в размере 2 млн швейцарских франков. При этом выплата была сделана только по устной договоренности между Платини и Блаттером.

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Дело рассматривалось сначала в ФИФА, затем в Спортивном арбитражном суде. В ходе разбирательств наказание было смягчено. В окончательном виде речь идет об отстранении от любой работы в ФИФА на четыре года и о штрафе в 60 тыс. швейцарских франков.

Затем Платини, в прошлом возглавлявший УЕФА, попробовал обжаловать это решение в швейцарском суде, однако потерпел неудачу.

Бывший французский футболист и футбольный руководитель обратился в ЕСПЧ в 2017 году. Он считал, что в его случае были нарушены пункт 1 статьи 6 Европейской конвенции по правам человека (право на справедливое судебное разбирательство), статья 7 (Наказание исключительно на основании закона) и статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

В ЕСПЧ сочли все эти претензии необоснованными.

В декабре 2019 года сообщалось, что ФИФА подала иски в швейцарские суды против бывшего главы организации Блаттера и экс-вице-президента Платини.

"ФИФА подала в швейцарские суды иски против бывшего президента FIFA Йозефа Блаттера и бывшего вице-президента Мишеля Платини, требуя возврата 2 миллионов швейцарских франков, которые были необоснованно выплачены г-ну Платини в феврале 2011 года", - говорится в сообщении.

Федеральный верховный суд Швейцарии подтвердил, что "этот подарок в размере 2 млн швейцарских франков должен был рассматриваться как "неоправданный платеж".

В случае получения средств, они будут перечислены ФИФА "на развитие футбола".

Мишель Платини

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