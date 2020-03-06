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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 21:42

"Газпром-РусВело" поддержала отмену ряда гонок из-за коронавируса

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Российская велокоманда "Газпром-РусВело" с пониманием относится к отмене и переносу некоторых международных стартов из-за вспышки коронавируса.

"Мы со всем пониманием относимся к ситуации с отменой гонок и полностью разделяем решение организаторов. Хотим выразить слова поддержки RCS Sport (компании, организующей велотуры - ИФ) в связи с переносом важнейших гонок сезона: Milan-SanRemo и Tirreno Adriatico", - заявил генеральный менеджер команды Ренат Хамидулин, слова которого приводит пресс-служба "Газпром-РусВело".

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В пятницу компания RCS Sport объявила о ключевых корректировках в календаре профессиональных шоссейных велогонок в связи со вспышкой коронавируса.

"Будем с нетерпением ждать анонсирования новых дат, но уже сейчас заявляем о том, что команда "Газпром-Рус-Вело" будет готова стартовать в них в назначенные даты", - сказал Хамидулин.

"Рассмотрев данную ситуацию с отменой гонок в марте, руководство команды решило, что будет целесообразно дать гонщикам небольшой период времени для морального восстановления. На командном сборе в середине марта мы приступим к организованной подготовке к предстоящим в апреле гонкам. Также рассматриваем возможность добавления других гонок на период октябрь и ноябрь для компенсации гоночных дней для тех гонщиков, кто пропускает их в марте", - сказал генменеджер.

Он отметил, что в команде не поддаются панике и понимают, что "это вынужденные меры и неизбежные потери для всех".

"В данной ситуации мы должны просто дать спортсменам возможность морально восстановиться и вместе подстроиться под сложившиеся обстоятельства и спокойно планировать вторую часть сезона", - сказал Хамидулин.

Несколько дней назад пресс-служба "Газпром-РусВело" сообщила, что ее гонщиков очередной день не выпускают из отеля в Абу-Даби из-за карантина.

Велогонщики прибыли в Абу-Даби на многодневную гонку "Тур ОАЭ". Два этапа гонки были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

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