СКА обыграл "Витязь" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА одержали четвертую победу над подольским "Витязем" в серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Подольске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу СКА. Решающую шайбу петербургская команда провела в третьем овертайме.
Таким образом, СКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0 и стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина.