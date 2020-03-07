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СКА обыграл "Витязь" и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты петербургского СКА одержали четвертую победу над подольским "Витязем" в серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Подольске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу СКА. Решающую шайбу петербургская команда провела в третьем овертайме.

Таким образом, СКА выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0 и стал первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина.

хоккей КХЛ

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