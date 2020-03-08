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ЦСКА победил "Торпедо" вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина КХЛ

"Спартак" сравнял счет в серии с "Динамо"

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА в четвертый раз обыграли нижегородское "Торпедо" в серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В четвертом матче серии армейцы в Нижнем Новгороде нанесли сопернику поражение со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0). Решающую шайбу ЦСКА забросил в овертайме.

Ранее московский клуб выиграл три предыдущих матча в серии. Счет теперь в ней 4-0 в пользу ЦСКА, который, таким образом, вышел в следующий круг.

Следующий соперник ЦСКА определится в паре "Динамо" – "Спартак", счет в серии которой после воскресной победы "Спартака" со счетом 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) сравнялся - 2-2.

хоккей КХЛ

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