Российские арбитры назначены на матч Лиги Европы "Севилья" – "Рома"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российская бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым получила назначение на первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой", сообщается на сайте УЕФА.

Помогать Карасеву будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертый рефери – Сергей Лапочкин. За систему видеопомощника рефери (VAR) будет отвечать Виталий Мешков, ассистент – Сергей Иванов.

Матч пройдет в Севилье 12 марта, начало – 20:55 мск. Как сообщалось, зрители к просмотру игры на стадионе допущены не будут в связи с распространением коронавируса.