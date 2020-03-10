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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Российские арбитры назначены на матч Лиги Европы "Севилья" – "Рома"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Российская бригада арбитров во главе с россиянином Сергеем Карасевым получила назначение на первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой", сообщается на сайте УЕФА.

Помогать Карасеву будут ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертый рефери – Сергей Лапочкин. За систему видеопомощника рефери (VAR) будет отвечать Виталий Мешков, ассистент – Сергей Иванов.

Матч пройдет в Севилье 12 марта, начало – 20:55 мск. Как сообщалось, зрители к просмотру игры на стадионе допущены не будут в связи с распространением коронавируса.

футбол Лига Европы УЕФА

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