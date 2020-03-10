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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Ближайшие туры чемпионата Испании по футболу пройдут без зрителей

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Матчи Ла Лиги (главный дивизион чемпионата Испании) и Сегунды (второй по значимости дивизион) в ближайшие две недели будут проводить без зрителей.

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"Согласно решению Высшего спортивного совета, матчи Ла Лиги и Сегунды будут проводиться с закрытыми трибунами, начиная с сегодняшнего дня и, как минимум, в течение следующих двух недель", - говорится в сообщении пресс-службы Ла Лиги.

Отмечается, что Ла Лига будет поддерживать постоянный контакт с Министерством здравоохранения, следить за его рекомендациями и решениями для сохранения здоровья болельщиков, игроков, работников клуба, журналистов от заболевания коронавирусом.

Подчеркивается, что принятые решения обсуждались с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее сообщалось ,что матчи итальянской Серии А также проводятся без зрителей из-за опасности распространения нового коронавируса.

В Ла Лиге играют два россиянина: цвета "Валенсии" защищает полузащитник Денис Черышев, цвета "Сельты" - нападающий Федор Смолов.

футбол Испания

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