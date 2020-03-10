УЕФА заменил бригаду Карасева на матче Лиги Европы "Севилья" - "Рома"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Немецкий арбитр Феликс Цвайер назначен на первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой" вместо россиянина Сергея Карасева, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Ассистентами Цвайера будут Марко Ахмюллер и Ян Зайдель, четвертый рефери – Марко Фритц. За систему видеопомощи рефери (VAR) будет отвечать Саша Штегеманн, ассистент – Кристиан Дингерт.

Ранее во вторник на сайте УЕФА сообщалось, что на игру "Севилья" – "Рома" назначена российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым. Помогать ему должны были ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин, четвертый рефери - Сергей Лапочкин. За VAR) должен был отвечать Виталий Мешков, ассистент - Сергей Иванов.

Матч пройдет в Севилье 12 марта, начало - 20:55 мск. Как сообщалось, зрители на игру допущены не будут в связи с распространением коронавируса.