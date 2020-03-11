"Аталанта" и "Лейпциг" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Итальянская "Аталанта" и немецкий "Лейпциг" первыми завоевали путевки в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала "Аталанта" в гостях выиграла у испанской "Валенсии" со счетом 4:3. Игра прошла без зрителей в связи со вспышкой коронавируса.

Российский полузащитник Денис Черышев вышел на поле в составе "Валенсии" на 74-й минуте при счете 3:3.

Первый матч, прошедший на поле "Аталанты", завершился со счетом 4:1 в ее пользу.

Что касается "Лейпцига", он в ответном матче со счетом 3:0 обыграл соперников из лондонского "Тоттенхэма". Результат первого матча – 1:0 в пользу "Лейпцига".