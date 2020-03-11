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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 10:52

Футболистов лондонского "Арсенала" посадили на двухнедельный карантин

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Лондонский футбольный клуб "Арсенал" не сможет сыграть в среду с "Манчестер Сити" в матче Английской премьер-лиги в связи с тем, что игроки команды отправлены на двухнедельный карантин.

Как сообщает пресс-служба "Арсенала", несколько его игроков после матча Лиги Европы с "Олимпиакосом" (27 феараля) контактировали с владельцем греческого клуба Евангелосом Маринакисом. Накануне же стало известно, что у Маринакиса обнаружен коронавирус.

"Мы строго следуем правительственным рекомендациям, которые рекомендуют всем, кто вступает в тесный контакт с носителем вируса, самоизоляцию дома в течение 14 дней с момента последнего контакта", - говорится в сообщении.

В своем обращении "Арсенал" сообщил, что приобретенные на матч билеты будут действительны в тот день, когда игра все же состоится. Кроме того, лондонский клуб пожелал владельцу "Олимпиакоса" выздоровления.

Матч должен был пройти в Манчестере.

футбол Англия

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