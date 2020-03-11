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Матч сборных Молдавии и России по футболу пройдет без зрителей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Товарищеская встреча сборных Молдавии и России по футболу будет проходить при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса, сообщила в среду пресс-служба Федерации футбола Молдавии.

Матч пройдет 31 марта в Кишиневе, начало - в 20:45 мск.

Без зрителей пройдет и товарищеская игра Молдавия - Андорра в Тирасполе, запланированная на 26 марта.

Накануне пресс-служба Федерации футбола Молдавии сообщила, что в связи с угрозой распространения коронавируса товарищеский матч сборных Молдавии и России может быть отменен.

Во вторник планировалось начать продажу билетов на матч, который вызывает большой интерес у любителей футбола Молдавии. Однако ФФМ объявила о том, что билеты на матч, намеченный на 31 марта, пока не появятся в продаже. "В связи с решением правительства об отмене всех культурно-массовых мероприятий и спортивных соревнований окончательное решение относительно проведения матча будет принято позднее", - отмечалось в сообщении.

Утром 10 марта национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью в Молдавии приняла решение о запрете массовых мероприятий в стране в связи с угрозой распространения коронавируса. Уже отменен намеченный на вечер концерт закрытия фестиваля искусств "Мэрцишор", который ежегодно проводится 1-10 марта.

Коронавирус был обнаружен у 48-летней женщины, которая в субботу вернулась из Италии. По официальным данным, в Италии работает более 200 тысяч граждан Молдавии, многие из них возвращаются из-за распространения вируса в Италии.

футбол

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