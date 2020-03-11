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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:49

Товарищеский матч "Шальке-04" - "Зенит" отложен из-за коронавируса

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" и немецкий клуб "Шальке-04" приняли решение перенести товарищеский матч, запланированный на 29 марта, на другую дату.

Как сообщает пресс-служба "Зенита" в среду, решение связано со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19

"В настоящее время клубы обсуждают новую дату для проведения матча. Все приобретенные ранее билеты на игру остаются действительными", - говорится в сообщении.

Встреча должна была пройти в Гельзенкирхене на обновленной арене "Паркштадиум", домашнем стадионе "Шальке-04" с 1973 по 2001 год. Ранее команды проводили два товарищеских матча - в 2007 они сыграли в Германии, в 2018 - в Петербурге.

Оба клуба спонсирует компания "Газпром".

футбол ФК Зенит

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