Матч сборных Швеции и России по футболу пройдет без зрителей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Товарищеская встреча футболистов сборных Швеции и России в Стокгольме будет проходить при пустых трибунах, сообщил генеральный секретарь Шведской футбольной ассоциации Хакан Шестранд.

"Матч будет сыгран так, но без зрителей. Всем, кто приобрел билеты, мы предоставим информацию о том, как вернуть свои деньги", - приводит слова Шестранда газета Aftonbladet.

Ранее в Швеции из-за угрозы коронавируса был введен запрет на спортивные соревнования с присутствием более 500 зрителей.

Игра Швеция – Россия пройдет в Стокгольме 28 марта. 31 марта сборная России проведет товарищескую встречу с Молдавией в Кишиневе: этот матч, как сообщалось, также пройдет без зрителей.