Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:29

Матч сборных Швеции и России по футболу пройдет без зрителей

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Товарищеская встреча футболистов сборных Швеции и России в Стокгольме будет проходить при пустых трибунах, сообщил генеральный секретарь Шведской футбольной ассоциации Хакан Шестранд.

"Матч будет сыгран так, но без зрителей. Всем, кто приобрел билеты, мы предоставим информацию о том, как вернуть свои деньги", - приводит слова Шестранда газета Aftonbladet.

Ранее в Швеции из-за угрозы коронавируса был введен запрет на спортивные соревнования с присутствием более 500 зрителей.

Игра Швеция – Россия пройдет в Стокгольме 28 марта. 31 марта сборная России проведет товарищескую встречу с Молдавией в Кишиневе: этот матч, как сообщалось, также пройдет без зрителей.

футбол

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

РПЛ подтвердила временное ограничение зрителей на матчах чемпионата

"Салават Юлаев" победил "Авангард" и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина

Матч сборных Молдавии и России по футболу пройдет без зрителей

ФК ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи РПЛ с "Уфой" и "Зенитом"

Футболистов лондонского "Арсенала" посадили на двухнедельный карантин

Футболистов лондонского "Арсенала" посадили на двухнедельный карантин

ЦСКА приостановил продажу билетов на матчи 1/4 финала Кубка Гагарина

Что случилось этой ночью: среда, 11 марта

Япония рассмотрит перенос Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Российский лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Российский лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

"Аталанта" и "Лейпциг" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');