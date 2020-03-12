ПСЖ победил "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 нанесли поражение немецкой "Боруссии" (Дортмунд) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На 28-й минуте встречи, прошедшей на поле ПСЖ при пустых трибунах (из-за угрозы коронавируса) гол провел Неймар. В компенсированное ко второму тайму время отличился Хуан Бернат.

С учетом поражения в первом, гостевом матче с меньшей разницей в счете (1:2) ПСЖ добился выхода в четвертьфинал.