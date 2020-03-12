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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:51

Гендиректор РУСАДА отреагировал на решения World Athletics по ВФЛА

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Решение Союза международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) возобновить выдачу россиянам нейтрального статуса на участие в международных соревнованиях стало следствием шагов по выходу из кризиса в ВФЛА, считает генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

"Возобновление выдачи нейтрального статуса - это результаты тех антикризисных мер, которые были проведены", - сказал Ганус "Интерфаксу".

В четверг пресс-служба World Athletics сообщила о решении выдать 10 разрешений российским легкоатлетам на участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе. При этом World Athletics наложила на ВФЛА штраф в размере $10 млн.

"Штрафные санкции - это результаты работы прежнего и предпоследнего составов (ВФЛА), в том числе - исполняющих обязанности", - выразил мнение Ганус.

"Дальнейшая задача - надо просто работать в соответствии с международными принципами, ценностями, стандартами. Отечественная легкая атлетика не имеет права на ошибки и на уход в сторону. ВФЛА должна быть подвергнута серьезным изменениям и переменам", - подчеркнул он.

легкая атлетика ВФЛА Юрий Ганус

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