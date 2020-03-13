Главный тренер лондонского "Арсенала" подхватил коронавирус

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - У главного тренера лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микеля Артеты обнаружен коронавирус, сообщается на сайте ФК.

"Наш тренировочный центр "Лондон Колни" был закрыт после того, как главный тренер Микель Артета получил позитивный результат на COVID-19 этим вечером", - говорится в сообщении.

Сам тренер сказал: "Я разочарован, но сдал тест после того, как плохо себя почувствовал. Приступлю к работе, как только мне позволят".

Субботний матч "Арсенала" против "Брайтона" в рамках 30-го тура премьер-лиги отменен.

Между тем, в связи с ситуацией вокруг наставника "Арсенала", руководство английской Премьер-лиги в пятницу проведет с клубами совещание, на котором обсудит дальнейшее проведение матчей чемпионата Англии.

"Утром лига проведет экстренное клубное заседание, посвященное матчам, после того, как у Микеля Артеты был положительный результат на COVID-19", - говорится на сайте лиги.

Ранее был перенесен намеченный на 11 марта матч 28-го тура "Арсенал" - "Манчестер Сити" в связи с введением карантинных мер в отношении игроков "Арсенала", контактировавших с владельцем греческого "Олимпиакоса", у которого было подозрение на коронавирус. 27 февраля "Арсенал" встречался с "Олимпиакосом" в Лиге Европы.