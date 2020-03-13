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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 19:26

Главный тренер лондонского "Арсенала" подхватил коронавирус

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - У главного тренера лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микеля Артеты обнаружен коронавирус, сообщается на сайте ФК.

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"Наш тренировочный центр "Лондон Колни" был закрыт после того, как главный тренер Микель Артета получил позитивный результат на COVID-19 этим вечером", - говорится в сообщении.

Сам тренер сказал: "Я разочарован, но сдал тест после того, как плохо себя почувствовал. Приступлю к работе, как только мне позволят".

Субботний матч "Арсенала" против "Брайтона" в рамках 30-го тура премьер-лиги отменен.

Между тем, в связи с ситуацией вокруг наставника "Арсенала", руководство английской Премьер-лиги в пятницу проведет с клубами совещание, на котором обсудит дальнейшее проведение матчей чемпионата Англии.

"Утром лига проведет экстренное клубное заседание, посвященное матчам, после того, как у Микеля Артеты был положительный результат на COVID-19", - говорится на сайте лиги.

Ранее был перенесен намеченный на 11 марта матч 28-го тура "Арсенал" - "Манчестер Сити" в связи с введением карантинных мер в отношении игроков "Арсенала", контактировавших с владельцем греческого "Олимпиакоса", у которого было подозрение на коронавирус. 27 февраля "Арсенал" встречался с "Олимпиакосом" в Лиге Европы.

футбол Англия

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