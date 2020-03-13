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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:33

Каменский выразил надежду, что юниорский ЧМ по хоккею окончательно не будет отменен

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент КХЛ, президент Федерации хоккея Московской области, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира Валерий Каменский считает, что отмененный из-за угрозы распространения коронавируса чемпионат мира среди обязательно нужно провести позднее.

"Юниорский чемпионат мира все равно необходимо провести, но только после того, как ситуация нормализуется. Самое главное – здоровье. Знаю, что многие ребята с нетерпением ждут юниорского первенства, потому как это, по сути, первый смотр перед большой публикой, отличный шанс проявить себя", - сказал Каменский "Интерфаксу".

"Сейчас самое главное победить как можно быстрее эту гадость под названием коронавирус. Любой турнир нужно проводить только в том случае, если это не угрожает здоровью участников, организаторов, зрителей", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) отменила чемпионат мира среди юниоров, который должен был пройти в США с 16 по 26 апреля.

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