Участие Джерарда Батлера сорвало эстафету Олимпийского огня в Греции

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В Греции отменили оставшуюся часть эстафеты Олимпийского огня после того, как в Спарте собралась толпа людей посмотреть на актера Джерарда Батлера, который принимал участие в церемонии, передают местные СМИ.

Эстафета была отменена из-за того, что жители города Спарта проигнорировали призывы властей не собираться толпами, чтобы не допустить распространение коронавируса. Они собрались посмотреть на то, как в эстафете принимал участие актер Джерард Батлер, известный своей ролью царя Леонида в фильме "300 спартанцев".

"Дальнейшие этапы эстафеты огня на греческой земле отменяются", - говорится в сообщении греческого олимпийского комитета. Олимпийский огонь будет передан организаторам Олимпиады в Токио 19 марта, и эта церемония пройдет без зрителей.

Актер зажег огонь в Спарте и выкрикнул ставшую культовой фразу: "Это Спарта!".