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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 20:15

IBU отменил смешанные эстафеты на этапе Кубка мира в Контиолахти

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Смешанные эстафеты в рамках этапа Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти отменены, сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) в пятницу.

Завтрашние гонки будут финальными в сезоне. Воскресные отменяются", - говорится в сообщении.

На воскресенье были запланированы классическая и одиночная смешанные эстафеты.

Изначально последний, вслед за Контиолахти, этап должен был пройти в Осло (20-22 марта), но его из-за коронавируса решено было отменить.

Таким образом, точку в сезоне поставят субботние мужская и женская гонки преследования.

В настоящее время в мужском зачете Кубка мира лидирует француз Мартен Фуркад, у него в активе 907 очка. Он на 37 баллов опережает идущего вторым норвежца Йоханнеса Бе.

Среди женщин лидирует итальянка Доротея Вирер, у нее 798 очков. Второе место занимает норвежка Тириль Экхофф (755).

биатлон

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