Борис Михайлов назвал справедливым проведение матчей КХЛ без зрителей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион в хоккее Борис Михайлов считает, что организаторы матча Кубка Гагарина "Спартак" – "Динамо" поступили правильно, решив провести его при пустых трибунах в связи с угрозой коронавируса.

"По поводу проведения матчей без болельщиков, считаю, что было абсолютно правильно принято решение о том, чтобы матч "Спартак" - "Динамо" проводился без зрителей. На ту игру были раскуплены все билеты и кого-то пусть на хоккей, а кого-то оставить на улице, было бы не правильно. Поэтому и объявили о том, что игра будет без зрителей, а деньги за билеты можно получить обратно", - сказал Михайлов "Интерфаксу".

"Думаю и тогда, и сейчас все болельщики отнесутся с пониманием к ситуации. Главное здоровье человека и рисковать им никто не будет. Решение будет принято обоснованное и правильное", - отметил он.

Матч "Спартак" – "Динамо" прошел 13 марта и завершился победой динамовцев со счетом 3:2. Благодаря этой победе "Динамо" выиграло у "Спартака" серию 1/8 финала и вышло в следующий круг. Между тем, из-за коронавируса от участия в четвертьфинальной серии против петербургского СКА отказался финский "Йокерит".

"Что касается "Йокерита" и его решения о том, что команда отказывается от участия в плей-офф, то раз финны в КХЛ, то они должны придерживаться порядков лиги", - выразил мнение Михайлов.

В свете ожидаемого совещания КХЛ по дальнейшей судьбе сезона, Михайлов задался вопросом, как быть с контрактами хоккеистов.

"Если приостанавливать сезон, что делать с контрактами игроков? Слышал, как один игрок высказывал свое мнение, что плей-офф нужно остановить. Но как только ему скажут, чтобы он, в том числе, шел в неоплачиваемый отпуск, думаю, он не порадуется, что его контракт будет приостановлен…", - сказал эксперт.

"Судя по публикациям в СМИ и на ТВ в связи с эпидемией коронавируса, паника во многих странах – закрывают границы, запрещают скопление народа, отменяют рейсы самолетов. У нас, по сути, жизнь идет своим чередом – народ продолжает ездить на работу, в том числе и на общественном транспорте, на метро, на электричках. Обычная ситуация в магазинах – по крайней мере, народ не скупает тележками продукты. Да, может стали меньше здороваться за руку, а так иногда кивают друг другу. Это естественно, люди боятся подхватить этот вирус. Некоторое напряжение есть, но паники нет", - поделился наблюдениями Михайлов.

Ранее проведение домашний матчей Кубка Гагарина анонсировал казанский "Ак Барс", которому предстоят встречи против уфимского "Салавата Юлаева".