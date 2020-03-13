Экс-генменеджер сборной России призвал КХЛ завершить сезон без сокращения матчей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею, ХК МВД и московского "Динамо" Андрей Сафронов выразил надежду, что ситуация с коронавирусом не доведет до крайних мер в отечественном спорте.

"Ситуация с эпидемией крайне неприятная во всем мире. В Италии практически остановилась жизнь. Спорт – это лишь часть того, что мы теряем. В нашей стране ситуация под контролем и, надеюсь, до крайних мер не дойдет", - сказал Сафронов "Интерфаксу".

"Считаю, что нам обязательно надо доиграть чемпионат КХЛ в его общепринятом формате, без переносов в другие города и сокращения матчей. Все должен решить спортивный принцип. В КХЛ, в клубах лиги работают профессиональные люди, они примут все меры предосторожности для команд", - отметил он.

"Немного удивляют решения относительно профилактических мер в разных городах. Например, в Казани запретили присутствие зрителей на спортивно-зрелищных мероприятиях, в Москве разрешено присутствие до 5 тысяч человек, в Петербурге – до тысячи. Непонятно, почему в разных городах по-разному, ведь мы живем в одной стране", - посетовал Сафронов.

"Думаю, число в 5 тысяч зрителей, как в Москве – наиболее логично. Все-таки хоккей совсем без зрителей, тем более высокого уровня, воспринимается очень непривычно и тяжело", - выразил мнение экс-генменеджер национальной команды.

Ранее во вторник сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин принял решение запретить проводить в столице массовые мероприятия, число посетителей которых превышает пять тысяч человек. Между тем, матч Кубка Гагарина "Спартак" – "Динамо" в Москве прошел без зрителей, при пустых трибунах решено провести казанские матчи местного "Ак Барса" против "Салавата Юлаева".