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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 09:26

"Барыс" отказался от участия в Кубке Гагарина из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Хоккейный клуб "Барыс" из Нур-Султана сообщил, что приостанавливает участие в розыгрыше Кубка Гагарина сезона-2019/2020 из-за коронавируса, сообщает пресс-служба команды в понедельник.

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"В связи с Указом Президента Республики Казахстан Токаева о введении с 15 марта по 15 апреля 2020 года на территории Республики Казахстан чрезвычайного положения и запрета на проведение спортивных мероприятий, "Барыс" не сможет провести серию матчей плей-офф КХЛ на территории Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Согласно указу президента республики Казахстан, "установлены ограничения на въезд на территорию Казахстана, а также на выезде с ее территории всем видам транспорта, за исключением персонала дипломатической службы РК и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению МИДа", также запрещены к проведению зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия.

"Таким образом, хоккейный клуб "Барыс" вынужден отказаться от участия в розыгрыше Кубка Гагарина сезона 2019/2020", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что от участия в турнире отказался финский "Йокерит".

хоккей КХЛ

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