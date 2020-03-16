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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Чемпионат России по лыжным гонкам отменен из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Угроза распространения коронавируса стала причиной отмены двух соревнований российского масштаба в Тюменской области, сообщается в понедельник на сайте регионального центра спортивной подготовки.

Так, отменен чемпионат России по лыжным гонкам. Проведение соревнований было запланировано с 27 марта по 5 апреля в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в окрестностях Тюмени.

Кроме того, принято решение об отмене проведения первенства России по биатлону, которое должно было пройти с 18 по 23 марта в селе Уват.

Ранее сообщалось, что чемпионат России по лыжным гонкам из-за ситуации с коронавирусом пройдет без зрителей.

15 марта у жителя Тюмени был обнаружен коронавирус.

лыжные гонки

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