Чемпионат России по лыжным гонкам отменен из-за коронавируса

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Угроза распространения коронавируса стала причиной отмены двух соревнований российского масштаба в Тюменской области, сообщается в понедельник на сайте регионального центра спортивной подготовки.

Так, отменен чемпионат России по лыжным гонкам. Проведение соревнований было запланировано с 27 марта по 5 апреля в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" в окрестностях Тюмени.

Кроме того, принято решение об отмене проведения первенства России по биатлону, которое должно было пройти с 18 по 23 марта в селе Уват.

Ранее сообщалось, что чемпионат России по лыжным гонкам из-за ситуации с коронавирусом пройдет без зрителей.

15 марта у жителя Тюмени был обнаружен коронавирус.