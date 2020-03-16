WTA отменила турниры до 2 мая

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Все турниры под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) отменены из-за коронавируса до 2 мая.

"Из-за продолжающейся глобальной вспышки коронавируса турниры WTA в Штутгарте, Стамбуле и Праге не будут проводиться в соответствии с графиком. Мы сожалеем, что это коснулось преданных фанатов, игроков, спонсоров и всех тех, кто поддерживает женский профессиональный теннис", - говорится в сообщении пресс-службы WTA.

"На данный момент WTA Tour теперь приостановлен до 2 мая", - подчеркивается там же.

Ранее о приостановке турниров объявила Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), отвечающая за соревнования среди мужчин.