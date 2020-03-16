Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Матч Российской премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" отменен

Матч Российской премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" отменен
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Московский ФК ЦСКА объявил об отмене домашнего матча чемпионата Российской премьер-лиги против петербургского "Зенита".

СпортФК ЦСКА создал алгоритм для выбора болельщиков на домашние матчиЧитать подробнее

"Уважаемые болельщики! В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников домашний матч против "Зенита", запланированный на 22 марта, не состоится", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

"Дополнительную информацию, касающуюся возможного переноса матча, порядка возврата билетов и т.д., ПФК ЦСКА сообщит после принятия соответствующих решений РФС и РПЛ", - отмечается в сообщении.

До 10 апреля 2020 года в Москве планировалось провести следующие матчи: ЦСКА - "Уфа", "Локомотив" - "Оренбург", ЦСКА - "Зенит", "Спартак" - "Уфа", "Динамо" - ЦСКА.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Минспорта с 16 марта отменил все международные турниры в России

WTA отменила турниры до 2 мая

Российская премьер-лига-2019/20

Газзаев предложил приостановить чемпионат РПЛ

"Локомотив" обыграл "Ростов" и вышел на второе место в ЧР по футболу

Что случилось этой ночью: суббота, 14 марта

Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

Чернышенко заявил о готовности России принять больше матчей Евро-2020

Этапы "Формулы-1" в Бахрейне и Вьетнаме отменены

Чемпионат Германии по футболу приостановлен из-за коронавируса

Английская премьер-лига приостановила чемпионат из-за коронавируса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');