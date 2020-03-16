Матч Российской премьер-лиги ЦСКА - "Зенит" отменен

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Московский ФК ЦСКА объявил об отмене домашнего матча чемпионата Российской премьер-лиги против петербургского "Зенита".

"Уважаемые болельщики! В связи с решением мэра Москвы запретить до 10 апреля проведение на открытом воздухе спортивных мероприятий с любым количеством участников домашний матч против "Зенита", запланированный на 22 марта, не состоится", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

"Дополнительную информацию, касающуюся возможного переноса матча, порядка возврата билетов и т.д., ПФК ЦСКА сообщит после принятия соответствующих решений РФС и РПЛ", - отмечается в сообщении.

До 10 апреля 2020 года в Москве планировалось провести следующие матчи: ЦСКА - "Уфа", "Локомотив" - "Оренбург", ЦСКА - "Зенит", "Спартак" - "Уфа", "Динамо" - ЦСКА.